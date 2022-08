Fdi: il 18 settembre Giorgia Meloni a Matera

(ANSA) - MATERA, 30 AGO - Potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali, della rete dei servizi e delle misure a sostegno delle imprese e dei giovani, attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza: sono alcuni dei punti del programma che Fratelli d'Italia intende portare avanti in Basilicata nella campagna elettorale per le Politiche e poi in Parlamento. Oggi a Matera, si è tenuta una conferenza stampa di presentazione dei candidati, a cui, tra gli altri, ha partecipato il segretario regionale del partito Piergiorgio Quarto, il quale ha annunciato la presenza nella Città dei Sassi domenica 18 settembre della leader nazionale, Giorgia Meloni.

(ANSA).