Cinema: da oggi a Potenza si girano venti cortometraggi

(ANSA) - POTENZA, 26 AGO - Per una settimana Potenza sarà un set a cielo aperto per la realizzazione di venti cortometraggi firmati da giovani cineasti provenienti da 13 Paesi: la carovana di Cinaemadamare fa tappa, da oggi e fino al primo settembre, nel capoluogo lucano. Il programma della settimana è stato presentato stamani, a Potenza, da Franco Rina, direttore di Cinemadamare, "il più grande raduno internazionale itinerante per giovani cineasti".

"La nostra ventesima edizione - ha detto Rina - non poteva non fare tappa a Potenza. Cinemadamare nasce nel 2003 in Basilicata, dove abbiamo voluto connettere i vari territori, mettendo al centro il capoluogo".

I luoghi di maggiore interesse cinematografico della città sono stati suggeriti, su sollecitazione dei giovani registi e tecnici, dall'assessore comunale allo Sport, Gianmarco Blasi: "Il ponte Musmeci, i rioni popolari Bucaletto e Serpentone, le scale mobili e la vita notturna nel centro storico".

In queste location, liberamente, ciascuno dei registi provenienti da Italia, Paesi Bassi, Cile, Argentina, Francia, Líbano, Repubblica Ceca, Canada, Brasile, Messico, Portogallo, Uruguay e Stati Uniti, potranno girare i loro film da dieci minuti. Nel corso della serata finale, nel ridotto del teatro "Stabile" di Potenza, il primo settembre, saranno proiettati i lavori realizzati in questi giorni. (ANSA).