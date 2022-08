Elezioni: in Basilicata +8,4% elettori, un altro partito

(ANSA) - POTENZA, 22 AGO - Alle elezioni del 25 settembre in Basilicata voteranno 448.669 elettori, 37.584 in più rispetto al 2018, con una percentuale pari all'8,4 per cento: è l'effetto - messo in rilievo oggi dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" - dell'abbassamento da 25 a 18 anni del limite di età per il voto al Senato.

L'articolo - firmato da Cristiano Dell'Oste e Valentina Melis - sottolinea che "il voto degli under 25 per il Senato peserà più al Sud che nelle regioni del Centro-Nord". Infatti, "in tutte le regioni del Sud, la percentuale è sopra il livello nazionale (8,2 per cento) e arriva a una media del 9,2 per cento. Influisce senz'altro la maggiore presenza di giovani, legata a una denatalità meno accentuate che al Centro-Nord".

I due articolisti si chiedono "quali conseguenze avranno questi numeri sull'esito del voto?". Fra i "diversi fattori" da considerare vi sono la capacità dei partiti di "intercettare il voto giovanile e quanto conterà la differenza tra una regione e l'altra", e "il fattore astensionismo". Altri due elementi sono rappresentati dall'ampiezza dei seggi e dai "metodi innovativi, a partire dai social network" da utilizzare in campagna elettorale, per fare in modo che i giovani siano "più facili da intercettare". (ANSA).