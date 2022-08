Covid: in Basilicata 282 nuovi positivi su mille tamponi

(ANSA) - POTENZA, 19 AGO - Duecentottantadue dei 1.001 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale.

Il numero dei ricoverati negli ospedali (37) è uguale a quello di ieri e c'è ancora una persona in terapia intensiva: non vi sono state altre vittime del covid-19. In un giorno sono guarite 286 persone: altre 8.317 sono in isolamento domiciliare.

