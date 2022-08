Massi su palazzi a Pescopagano: evacuate cinque famiglie

(ANSA) - PESCOPAGANO, 17 AGO - Tre massi rocciosi hanno provocato la scorsa notte "vistosi danni" in alcuni palazzi di contrada "Focarete" di Pescopagano (Potenza), rendendo necessaria l'evacuazione, in via precauzionale, di cinque famiglie, per un totale di 16 persone.

I Vigili del fuoco sono intervenuti nell'area dopo mezzanotte: i tre massi, "di circa quattro metri cubi di volume", si sono staccati da una parete rocciosa adiacente colpendo i palazzi nella zona sottostante. Lo sgombero delle abitazioni è stata deciso in considerazione del "pericolo di caduta di altri voluminosi massi". (ANSA).