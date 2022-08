Caldo: a Matera dalle 11 alle 18 stop a carrozze con cavalli

(ANSA) - MATERA, 02 AGO - Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi (M5S), ha firmato "un'ordinanza contingibile e urgente che vieta la circolazione, su tutto il territorio comunale, di carrozze o calessi o altri mezzi trainati da cavalli, dalle ore 11 alle ore 18, ed in ogni caso quando la temperatura è pari o superiore ai 30 gradi".

In un comunicato diffuso dall'amministrazione comunale materana è sottolineato che "la decisione a seguito dell'episodio di un cavallo che stava trainando una carrozza, con a bordo il cocchiere, crollato a terra sulla strada statale 7, forse a causa di un infarto". il provvedimento "ha durata transitoria fino al 15 settembre, con sanzioni per i trasgressori fino a 500 euro". (ANSA).