Controlli Carabinieri nel Potentino: una denuncia a Lavello

(ANSA) - POTENZA, 01 AGO - Trovato in possesso di una mazza da baseball, "portata in luogo pubblico senza giustificato motivo", una persona è stata denunciata in stato di libertà dai Carabinieri, a Lavello (Potenza). Durante controlli che hanno interessato in particolare il comune, dove nei giorni scorsi erano avvenuti alcuni episodi di violenza dei quali si era occupato anche il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, altre quattro persone sono state segnalate al prefetto perché trovate in possesso di cocaina e hascisc. A Lavello i Carabinieri, da venerdì scorso a ieri, i Carabinieri hanno controllato oltre 150 autoveicoli, 15 locali pubblici e circoli privati, identificando quasi 250 persone. Un autoveicolo è stato sequestrato e sono state rilevate 19 contravvenzioni al Codice della strada, per un importo di circa 2.400 euro.

Controlli sono avvenuti anche a Potenza, Oppido Lucano e Tolve, dove i Carabinieri hanno ritirato la patente a quattro persone. (ANSA).