Darko Peric - Helsinki, non sarò nello spin off Berlino

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "Non sarò in Berlino, sono stanco di questa serie che pure mi ha dato popolarità e mi ha cambiato la carriera": Darko Perić, l'attore serbo noto per il suo ruolo di Helsinki La casa di carta, si è chiamato fuori dallo spin-off della serie spagnola fenomeno globale, creata da Álex Pina, che si è conclusa dopo cinque stagioni. Ospite di Marateale 2022, l'attore ha rivelato la sua uscita dal progetto. "Le riprese dovrebbero cominciare a settembre credo", si è lasciato sfuggire. La nuova serie Netflix, in arrivo nel 2023, sarà dedicata a uno dei personaggi piu' carismatici del racconto, Berlino, interpretato da Pedro Alonso.

Nulla si sa della struttura narrativa dello spin-off 'Berlino'. Il personaggio, Andres de Fonollosa/Berlino, l'abbiamo conosciuto come rapinatore freddo e di grande esperienza, con un proprio codice morale di comportamento. La 'mente' della banda, il professore (Alvaro Morte) che e' anche suo fratello lo pone a capo, sul campo, del colpo alla Zecca di Spagna. Malato terminale, Berlino si sacrifica per i compagni alla fine della parte 2, ma continua a tornare nel racconto attraverso flashback che rivelano il suo passato e l'origine di tutti i piani del gruppo.

"La fine delle riprese della Casa di Carta è stata come piena di emozioni, come fosse stato l'ultimo giorno di liceo", ha detto il poliglotta Peric. Il personaggio di Perić, Helsinki, è una delle otto persone reclutate dall'enigmatica figura nota come "Il Professore" (Álvaro Morte) per portare a termine il lavoro.

Il segreto del successo? "Non lo so, forse l'empatia con i ladri", ha detto Peric definendo Robin Hood il protagonista.

L'attore ha girato in Italia la commedia per Natale, Greta e le favole vere di Berardo Carboni con Raoul Bova, Sabrina Impacciatore, Donatella Finocchiaro. "Sono un cattivo, il mio stereotipo, ma è divertente", ha concluso. (ANSA).