Furto con strappo ai danni di un'anziana, due denunciati

(ANSA) - MATERA, 22 LUG - Con l'accusa di furto con strappo ai danni di una donna di 93 anni, commesso a Irsina (Matera) lo scorso 7 luglio, i Carabinieri hanno denunciato due uomini, della provincia di Salerno, uno di 39 anni e l'altro di 32. La notizia è stata diffusa stamani in un comunicato.

I due si sono presentati a casa dell'anziana "quali - è spiegato nella nota dell'Arma - addetti alla vendita di prodotti di una nota azienda fornitrice di energia chiedendo di entrare, ma quando la donna si è avvicinata al cancello rifiutando loro l'accesso, uno di questi ha infilato la mano tra le grate strappandole una collana in oro". Le indagini "hanno permesso in poche ore, attraverso la raccolta di testimonianze e la visione di sistemi di videosorveglianza installati nei paraggi dell'abitazione dell'anziana vittima, di giungere all'identificazione dei due uomini". (ANSA).