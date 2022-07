Vaccini: decollano in Basilicata, oltre duemila in 7 giorni

(ANSA) - POTENZA, 16 LUG - Dal 9 al 15 luglio in Basilicata sono state somministrate 2.172 dosi di vaccino, con un aumento netto rispetto alla settimana precedente (879): lo si ricava dalla tabella diffusa dall'ufficio stampa della giunta regionale.

In particolare, sono aumentate le quarte dosi che, nel periodo considerato, sono salite alla quota totale di 9.761 (1,8 per cento) dalle 7.581 della settimana precedente (1,4 per cento).

Dal 9 al 15 luglio, poi, la prima dose di vaccino è arrivata a 468.366 somministrazioni (84,7 per cento); la seconda a 442.216 (79,9 per cento); la terza a 358.405 (64,8 per cento).

(ANSA).