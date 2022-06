Energia: Ferrandina, inaugurato grande impianto fotovoltaico

(ANSA) - MATERA, 27 GIU - E' stato inaugurato oggi a Ferrandina (Matera), in località ''Piana Santa Chiara'', il più grande impianto fotovoltaico della Basilicata, realizzato da Acea Solar e di proprietà di Ae Sun Capital (60 per cento Equitix e 40 per cento Acea produzioni). Al taglio del nastro sono intervenuti, tra gli altri Filippo Stefanelli, presidente di Acea Produzione, Marco Panfili, Associate Director di Equitix Italia e Presidente di Ae Sun Capital, Alfonso Messina, amministratore unico di Acea Solar e Carmine Lisanti, sindaco di Ferrandina,.

L'impianto si sviluppa su un'area di 40 ettari e ha una potenza installata di circa 20MW, per una produzione annua di circa 36GWh, pari a oltre 1.830 ore/anno equivalenti, corrispondenti a 15 mila tonnellate di emissione di CO2 evitata all'anno. E' in grado di fornire l'energia sufficiente a soddisfare il fabbisogno annuale di oltre diecimila famiglie.

L'impianto cede l'energia prodotta direttamente al mercato e si è aggiudicato la gara indetta da Terna sul "Capacity Market", con una "capacità impegnata" complessiva di 3MW per i quali riceverà un corrispettivo fisso annuo per i prossimi 15 anni.

