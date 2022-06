Salute: la Asm ha adottato il piano performance 2022-2024

(ANSA) - POTENZA, 25 GIU - "!Garantire l'erogazione livelli essenziali di assistenza; garantire l'equilibrio economico in sede di approvazione di bilancio preventivo e consuntivo; garantire il rispetto pieno della tempistica prevista per le liste di attesa in classi di priorità Rao; garantire la piena attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico nel rispetto della tempistica definita a livello nazionale": sono alcuni degli obiettivi indicati nel "Piano della performance aziendale 2022-2024 - Anno 2022", adottato dal direttore generale dell'Azienda sanitaria di Matera, Sabrina Pulvirenti.

Il programma è stato adottato "nelle more della definizione" del "Piano integrato di attività e organizzazione, un documento di programmazione che deve contenere gli obiettivi di performance, di pari opportunità ed equilibrio di genere, di piena accessibilità dell'amministrazione nonché la trasparenza e le misure di contrasto alla corruzione ed infine la struttura organizzativa e le risorse umane". (ANSA).