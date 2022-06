Libri: Bardi incontra bibliomotocarro, esperimento riuscito

(ANSA) - POTENZA, 06 GIU - "Un esperimento culturale umile e semplice al servizio dei bambini lucani, un esempio che sosterremo come Regione": lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che oggi ha incontrato il maestro in pensione, Antonio La Cava, che dal 1999 viaggia per i paesi della Basilicata con il suo "bibliomotocarro", così chiamato perché adibito a biblioteca itinerante.

La Cava - è scritto in una nota dell'ufficio stampa della giunta regionale - "ha girato oltre cento Comuni della Basilicata, percorrendo oltre duecentomila chilometri, sostituendo tre mezzi diversi, ed ha trasportato oltre mille volumi dedicati ai più piccoli".

L'ex maestro, originario di Ferrandina (Matera), inoltre, è stato insignito dell'onorificenza a Commendatore dell'ordine al merito della Repubblica Italiana per l'impegno profuso nella promozione del valore della cultura.

"Un fenomeno planetario", ha definito Bardi l'attività condotta da La Cava con il suo "bibliomotocarro", che presto - è sottolineato nella nota - "avrà un fratellino; un piccolo Apecar con libri per bambini fino a cinque anni, perché non è mai troppo presto per avvicinarsi alla lettura". (ANSA).