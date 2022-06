Stalking: nel Potentino partita del cuore Nazionale attori

(ANSA) - POTENZA, 03 GIU - Oltre 1.500 spettatori - in prevalenza studenti di diversi istituti della zona - hanno assistito oggi, a Senise (Potenza), alla partita giocata dalla Nazionale attori e dalla formazione degli "Amici della panchina rossa" - che hanno vinto 5-1 - per sensibilizzare l'opinione pubblica contro la violenza sulle donne e ricordare la poetessa e scrittrice di Cersosimo (Potenza) Angela Ferrara, uccisa dal marito nel 2018.

La manifestazione - sul tema "Il cuore in campo contro la violenza sulle donne" - è stata organizzata dall'associazione culturale "Il girasole" e dal Comune di Senise. Prima della partita hanno parlato il sindaco di Senise, Giuseppe Castronuovo, il vescovo di Tursi e Lagonegro, monsignor Vincenzo Orofino, l'assessore regionale Franco Cupparo, e una studentessa dell'istituto d'istruzione superiore " Sinisgalli" di Senise, Maddalena Bellusci, che ha recitato dei versi di Ferrara. In campo per la Nazionale Attori, Paolo Conticini, Ninetto Davoli, Miguel Gobbo Diaz , Ludovico Fremont, Francesco Cicchella, Emanuele Propizio e tanti altri. L'evento, che ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Potenza, del Gal "La cittadella del sapere" e di 23 Comuni lucani , ha visto tra le tante novità, la "Lotteria del cuore" che ha messo in palio diversi premi, tra cui alcune felpe originali della trasmissione televisiva "Amici" donate direttamente da Maria De Filippi. Tra i partners dell'evento, il Rotary club "Senise Sinnia" e l'associazione "Rinascita meridionale", Respiro "Rete di sostegno per percorsi di inclusione e resilienza con gli orfani speciali". (ANSA).