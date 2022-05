Bardi: "Intrapresa una stagione di reale rinnovamento"

(ANSA) - POTENZA, 11 MAG - "Abbiamo avviato una stretta interlocuzione con tutte le rappresentanze del mondo giovanile per intraprendere una stagione di reale rinnovamento e di vero protagonismo dei giovani". Lo ha scritto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in un post su facebook sull'iniziativa "Neet working tour" a cui, ieri, a Matera ha partecipato insieme alla Ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, e al sindaco, Domenico Bennardi.

"Stiamo anche provvedendo - ha continuato il governatore lucano - al rinnovo del Forum dei Giovani di Basilicata invitando tutte le componenti, dalle associazioni studentesche a quelle di volontariato, alle organizzazioni giovanili di partito e a quelle sindacali, alle associazioni culturali, ambientaliste, sportive, religiose e di minoranze etniche a partecipare alla nuova fase. Ascolteremo le loro proposte, le valuteremo e daremo vita - ha concluso Bardi - a progetti condivisi, costruiti sul dialogo". (ANSA).