Droga: nasconde nell'armadio 32 grammi di hascisc, arrestato

(ANSA) - LAVELLO, 19 APR - Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai Carabinieri, a Lavello (Potenza), dopo la scoperta nella sua casa di 32 grammi di hascisc e 1.300 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

La droga era nascosta "abilmente" in un armadio della camera da letto: i militari hanno trovato anche tre bilancini di precisione e materiale per confezionare le dosi di droga.

(ANSA).