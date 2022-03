Basilicata: riunita nuova giunta, per Bardi "contano fatti"

(ANSA) - POTENZA, 30 MAR - "Contano i fatti": così il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha risposto nel pomeriggio, a Potenza, ai giornalisti poco prima della presentazione della sua terza giunta - la seconda in poche settimane - nata dopo contrasti anche duri nella maggioranza di centrodestra.

"Non c'è tempo per le chiacchiere - ha aggiunto - ma solo per l'attività da parte di tutti. Per quanto riguarda le fibrillazioni nel centrodestra, posso dire che assenze e turbolenze di oggi possono cambiare. Contano i fatti, dobbiamo rispondere con il lavoro, per riparare i danni e gli sfracelli creati dai nostri predecessori: è a questo che dobbiamo porre rimedio". (ANSA).