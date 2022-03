Covid: in Basilicata 521 nuovi positivi e altri due morti

(ANSA) - POTENZA, 21 MAR - Sono 521 i nuovi positivi emersi in Basilicata nelle ultime 24 ore dall'esame di 2.154 tamponi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che si sono registrate anche altre due vittime del covid-19.

Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 108 persone, tre delle quali sono curate in terapia intensiva. Si sono registrate 197 nuove guarigioni.

Ieri sono state effettuiate 553 vaccinazioni: "Sono 467.700 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 440.636 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,6 per cento) e 348.059 (62,9 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose". (ANSA).