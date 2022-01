Covid: sindaco Matera, ieri positivi 24 studenti su 1.400

(ANSA) - MATERA, 08 GEN - "Lo screening riservato agli studenti e al personale delle scuole dell'infanzia, elementari e medie sta procedendo nella città di Matera con partecipazione e ordine, presso i plessi scolastici". Lo ha sottolineato, in una nota, il sindaco, Domenico Bennardi (M5S), specificando che "nella giornata di ieri sono stati processati 1.400 tamponi antigienici rapidi, forniti dalla Regione Basilicata al Comune di Matera e sono state riscontrate 24 positività".

"L'attività di screening - ha aggiunto il sindaco della Città dei Sassi - ci offre una fotografia dello stato attuale sul campione di studenti e personale scolastico e ci permette una ripresa delle attività scolastiche in maggiore sicurezza. I tamponi saranno somministrati anche domani 9 gennaio, compresi gli istituti paritetici, auspicando la massima partecipazione possibile". E "sempre nella giornata di domani, dalle ore 8.30 alle 16.30, è previsto uno screening per gli studenti delle Scuole Superiori. Un sistema drive-in con tre tende della Protezione Civile in collaborazione con la Provincia di Matera, i dirigenti scolastici degli Istituti Superiori e l'Asm (l'Azienza sanitaria locale= che fornirà i tamponi e il personale medico sanitario in aggiunta a quello reperito dal Comune di Matera. Il luogo -ha concluso Bennardi - sarà indicato dagli stessi dirigenti scolastici alla propria utenza scolastica". (ANSA).