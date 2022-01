Pedopornografia: nel 2021 in Basilicata trattati dieci casi

(ANSA) - POTENZA, 04 GEN - Su 5.515 casi trattati in Italia nel 2021 dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online, dieci di questi, con la diffusione di materiale pedopornografica, hanno riguardato la Basilicata: è uno dei dati che sono stati diffusi dal resoconto delle attività svolte nel 2021 dalla Polizia postale e delle Comunicazioni.

In Basilicata, negli ultimi 12 mesi, le operazioni di Polizia postale che sono state effettuate dal Compartimento di Potenza e dalla dipendente sezione di Matera, hanno potato a due arresti, a 28 denunce, con 90 siti web monitorati e 20 perquisizioni effettuate.. (ANSA).