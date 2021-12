Natale: nel Potentino Carabinieri vicini a fragili e anziani

(ANSA) - POTENZA, 31 DIC - I Carabinieri del comando provinciale di Potenza hanno fatto visita, in diversi Comuni della provincia, ad alcune persone anziane, o che vivono un momento di difficoltà, per consegnare dei regali e, con l'occasione, per fornire consigli per prevenire ipotesi di furti e truffe in loro danno.

L'iniziativa - ha spiegato il Comando provinciale di Potenza - è stata organizzata per "essere vicini a chi vive con maggiore difficoltà e solitudine" il periodo delle festività natalizie.

I militari hanno anche consegnato alcune copie del calendario dell'Arma del 2022.

Con l'occasione "si è avuta la possibilità di cogliere qualche spunto di riflessione da parte degli anziani, condividendoli con chi è deputato al controllo del territorio ed a garantire le ordinarie condizioni di ordine e sicurezza pubblica nelle singole comunità locali". (ANSA).