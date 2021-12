Natale: a Castelmezzano spettacolo di videomapping

(ANSA) - POTENZA, 30 DIC - Per le festività natalizie, il Comune di Castelmezzano (Potenza) "continua a puntare sull'innovazione e valorizzazione del patrimonio culturale, attraverso il coinvolgimento della comunità e la scrittura e realizzazione di uno spettacolo di videomapping ispirato al celebre dipinto di Sandro Botticelli 'La natività mistica' (1500-1501)". In un comunicato è evidenziato che fino al 10 gennaio "la facciata d'ingresso della Chiesa Madre si animerà con lo spettacolo di videomapping artistico dalle ore 17.30 e fino alle 20.30".

"In un particolare periodo storico, per proseguire nella ricerca dell'equilibrio tra sicurezza sanitaria e nuovo slancio produttivo - ha sottolineato il sindaco Nicola Valluzzi - è indispensabile la valorizzazione dei percorsi turistici minori, fuori dalle traiettorie principali del turismo del Mezzogiorno del Paese, come è stato più volte evidenziato negli obiettivi di sviluppo del Pnnr Non solo un modo per augurare buone feste alla comunità lucana, ma un tassello che si aggiunge al Volo dell'Angelo, alla Grande Madre, al Percorso delle 7 Pietre, alle vie ferrate, ai ponti sospesi, al piano di valorizzazione Discovery Castelmezzano, nel disegno complessivo della costruzione di un distretto produttivo che - ha concluso il primo cittadino - acquisisce rilevanza nella filiera delle industrie culturali e creative". (ANSA).