Covid: farmacista lucano, "fateci somministrare i vaccini"

(ANSA) - POTENZA, 28 DIC - Insieme a Sardegna e Friuli Venezia Giulia, la Basilicata è una delle tre regioni dove non ci si può vaccinare ancora contro il covid-19 in farmacia: lo ha evidenziato Nicola Giordano, un farmacista di Sant'Arcangelo (Potenza), in una mail inviata al commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Giordano ha reso noto di aver ricevuto una risposta dalla struttura commissariale: "La ringraziamo per la sua comunicazione che - è scritto nella risposta - abbiamo provveduto a segnalare alla Regione Basilicata - Referente piano vaccinale".

Al generale Figliuolo (che è originario di Potenza), il farmacista - che nelle scorse settimane aveva parlato della vicenda anche sul sito 'La Siritide.it' - ha scritto "per capire se anche la Basilicata può offrire il proprio contributo" per somministrare i vaccini nelle farmacie. Giordano ha infine ringraziato il commissario "per l'impegno e la dedizione che sta dando al nostro Paese e - ha concluso - sono sicuro che farà qualcosa anche per la nostra Basilicata". (ANSA).