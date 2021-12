Premi: cerimonia di consegna agli otto Lucani insigni 2021

(ANSA) - POTENZA, 23 DIC - "Un premio dedicato a quegli uomini e quelle donne che si impongono sulla scena nazionale e internazionale e che si adoperano per la conoscenza dell'identità lucana con il loro operato": con queste motivazioni, sono stati consegnati stamani, a Potenza, i premi agli otto "Lucani insigni" per il 2021.

Alla cerimonia hanno partecipato i premiati (alcuni in presenza, altri collegati da remoto), il presidente del consiglio regionale di Basilicata, Carmine Cicala, la consigliera delegata alla cultura, Dina Sileo, ed i consiglieri regionali, componenti della commissione esaminatrice del premio, Gianni Leggieri e Giovanni Vizziello.

I "Lucani insigni" del 2021, sono: Stephen Antony Briganti, Marcello D'Amelio, Liliana Dell'Osso, Nicola Lerra, Maria Rosaria Marsico, Pasquale Menchise, Donato Nitti e Francesca Viggiano.

"Vi definisco gli ambasciatori che portano altro il nome della nostra comunità", ha detto Cicala rivolgendosi ai premiati. "Per me è davvero un grandissimo onore avervi qui - ha aggiunto - soprattutto perché siete degli esempi per i giovani che devono prendere spunto da voi". (ANSA).