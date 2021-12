Aliano 2024: il dossier presentato a Roma

(ANSA) - POTENZA, 10 DIC - Aliano. Sguardi oltre confine": è questo il concept della candidatura di Aliano (Matera), il borgo lucano del confino di Carlo Levi, a Capitale italiana della cultura per il 2024. Dopo la presentazione dello scorso 29 novembre, oggi il dossier è approdato a Roma e gli aspetti più significativi sono stati presentati in una conferenza stampa al Teatro della Fondazione Nicolò Piccolomini per l'Accademia d'Arte Drammatica in via Aurelia Antica.

"L'evento - ha evidenziato il sindaco, Luigi De Lorenzo - è stato un momento per illustrare a Roma una candidatura che vuole rappresentare, dopo l'esperienza di Matera, un'occasione ulteriore per ricucire, a partire dalla cultura, le maglie territoriali della nostra regione, in un grande progetto di coesione sociale e territoriale. Se ancora tanto c'è da percorrere - ha aggiunto - in termini di sviluppo, è proprio in quanto realtà al margine, per dimensione e posizione geografica, che Aliano è pronta a cogliere le sfide del presente per rafforzare il suo ruolo nella dimensione regionale e nazionale".

