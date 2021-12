Green pass: Campanaro, apprezzabile senso di responsabilità

(ANSA) - POTENZA, 07 DIC - "Leggo nei primi dati trasmessi oggi dalle Forze di polizia un apprezzabile senso di responsabilità con cui operatori e cittadini" della provincia di Potenza "hanno risposto alle nuove misure messe in campo dal Governo". Lo ha detto il prefetto, Michele Campanaro, in una nota sui controlli effettuati nel primo giorno con il super green pass, con sette sanzioni comminate.

Il prefetto si è detto "convinto che sarà così anche nei prossimi giorni, nei quali i dispositivi di controllo programmati continueranno con la stessa efficacia. Ringrazio, inoltre, il Presidente della Camera di Commercio di Basilicata che ha risposto prontamente al mio invito fatto nei giorni scorsi, partendo con una campagna di sensibilizzazione nei confronti di operatori economici ed esercenti di pubblici esercizi; è in corso la diffusione capillare di locandine e vetrofanie che - ha concluso - aiutano tutti a comprendere e rispettare le nuove misure anticovid in vigore da ieri". (ANSA).