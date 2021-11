Petrolio: Tempa Rossa, obiettivo 50 mila barili non lontano

(ANSA) - POTENZA, 30 NOV - La produzione di 50 mila barili di petrolio al giorno - quella prevista quando l'impianto sarà a regime - non è lontana per il centro oli di "Tempa Rossa" della TotalEnergies Italia, fra Corleto Perticara (Potenza) e Gorgoglione (Matera). Lo hanno confermato oggi i dirigenti dell'impianto - entrato in esercizio il 12 dicembre 2020, tre giorni dopo l'autorizzazione delle autorità nazionali - durante un incontro con i giornalisti. Nelle settimane scorse, il centro oli ha superato i 40 mila barili di greggio al giorno: ora la produzione è attestata tra 30 e 40 mila barili/giorno, ma il traguardo della produzione a regime non è lontano e sarà raggiunto gradualmente. (ANSA).