Truffe on line scoperte dai Carabinieri, sei denunce

(ANSA) - POTENZA, 12 NOV - Cinque truffe on line, subite da cittadini residenti in provincia di Potenza, per un totale di circa 3.400 euro, sono state scoperte dai Carabinieri che hanno denunciato sei persone. Le truffe, da un massimo di 1.650 euro a un minimo di 155, sono state subite da cittadini residenti a Francavilla in Sinni, Viggiano, Abriola, Terranova di Pollino e Senise. (ANSA).