Trasporti: sui bus di Potenza torna il controllore

(ANSA) - POTENZA, 10 NOV - Agli utenti dei servizi gestiti dalla ditta Trotta, a Potenza, potrà essere richiesta la verifica del possesso del biglietto, sia sugli autobus sia sulle scale mobili: lo ha annunciato la stessa società che gestisce il trasporto pubblico cittadino del capoluogo lucano.

I controllori - è spiegato in una nota diffusa dalla Trotta Bus Services - saranno addetti sia alla verifica dei tagliandi, sia, nel caso in cui gli utenti dovessero esserne sprovvisti, a emanare la sanzione amministrativa.

La società ha spiegato che i controllori potranno anche non indossare la divisa e, pertanto, potranno essere riconosciuti dal cartellino che indosseranno. (ANSA).