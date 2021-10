Scalera, Imma Tataranni, fuori da tutti schemi

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "Imma Tataranni è una donna fuori dagli schemi, di grandissima intelligenza, che dice sempre quello che pensa, ma diciamolo anche con un ego al limite del patologico, si riscatta con la sua simpatia. Si veste in modo sgargiante, surreale, non perchè come credono alcuni usa i suoi abiti come una corazza, ma per il motivo opposto sono il suo balcone: per la serie 'guardatemi questa sono io' e me ne sbatto del giudizio altrui non mi interessa piacere o ingraziarmi nessuno".

Parola di Vanessa Scalera che in una conversazione con l'ANSA si racconta alla vigila del ritorno in tv su Rai1 con la seconda stagione del suo personaggio che l'ha resa nota al grande pubblico, la magistrata Imma Tataranni che avanza tra i sassi di matera con top leopardati e borsa di paillette. La serie diretta da Francesco Amato - prodotta da Ibc Movie e Raifiction - dai libri di Mariolina Venezia (nel cast Max Gallo, Barbara Ronchi, Alessio Lapice, Carlo Buccirosso e Alice Azzariti) andrà in onda su Rai 1 dal 26 ottobre. Dal 21 ottobre Scalere è in sala con il film "L'Arminuta, presentato alla Festa di Roma. Un momento di grazia per Scalera impegnata contemporanemente su due set: la seconda stagione di Romulus per e Enitos e il nuovo film di Ludovico Di Martino, I viaggiatori Tornando a Imma Tataranni l'attrice anticipa : "accadrà di tutto".

Dice che a Imma non interessa piacere eppure conquista a cominciare dal giovane maresciallo Calogiuri (Lapice) che nella prima stagione è rimasto segnato e intimorito da quel bacio pieno di passione proibita. "Infatti Imma è una contraddizione, poi trova questo giovane, bello educato, che si invaghisce di lei donna forte, dai modi bruschi...ecco diciamo anche che uno così è difficile incontralo ma lei può tutto...". Così come suo marito Pietro (Massimilano Gallo) "Max è un grandissimo attore che ha donato un'anima particolare al personaggio. Comunque tra Imma e Pietro continua il loro rapporto anche se questa volta il marito è più presente si è messo in testa di realizzare un sogno aprire un'attività tutta sua, un locale jazz (ANSA).