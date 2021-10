Covid: in Basilicata 20 positivi su 686 tamponi esaminati

(ANSA) - POTENZA, 12 OTT - Venti dei 686 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto il bollettino della task force regionale, che riporta anche un'altra vittima del coronavirus (sono finora 597 i lucani morti dall'inizio dell'epidemia).

Le persone ricoverate in ospedale sono 26, nessuna delle quali è in terapia intensiva. I positivi in isolamento domiciliare sono 1.120.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, ne sono state eseguite 1.390: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 425.973 (77 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 385.416 (69,7 per cento). (ANSA).