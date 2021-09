'SudDante', a Potenza 13 eventi per celebrare il Sommo Poeta

(ANSA) - POTENZA, 09 SET - La figura di Dante Alighieri e le sue opere saranno celebrate da domani, 10 settembre, e fino al 28 novembre, a Potenza, nell'ambito del cartellone 'SudDante': 13 appuntamenti tra musica, prosa, con interpreti nazionali ed internazionali che avranno come scenario principale il teatro Stabile del capoluogo lucano: lo ha annunciato l'assessore alla cultura del Comune di Potenza, Stefania D'Ottavio.

Il programma completo della manifestazione è stato presentato stamani nel Palazzo della cultura in un incontro con i giornalisti. "Una programmazione ricca quella dedicata dalla città di Potenza al Sommo Poeta, le cui opere - ha sottolineato D'Ottavio - saranno interpretate in maniera molto originale con l'obiettivo principale di poter riagganciare la città di Potenza ad una programmazione nazionale". (ANSA).