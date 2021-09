Auto: Stellantis, ad agosto -36,3% immatricolazioni

(ANSA) - TORINO, 01 SET - Stellantis ha venduto nel mese di agosto in Italia 21.636 auto, il 36,3% in meno dello stesso mese del 2020. Negli otto mesi le immatricolazioni del gruppo sono state 412.580, in crescita del 31,3% sull'analogo periodo dell'anno scorso. (ANSA).