Covid: laboratorio San Carlo supera controllo qualità Iss

(ANSA) - POTENZA, 20 AGO - Il laboratorio di microbiologia dell'Azienda ospedaliera "San Carlo" di Potenza "ha partecipato al controllo di qualità esterno promosso dall'Istituto superiore di sanità per il sequenziamento Sars-CoV2, ottenendo il massimo punteggio di 45 su 45": lo ha annunciato il direttore dell'azienda, Giuseppe Spera, sottolineando "l'importanza di un simile riconoscimento a sostegno e gratificazione di quanto si è fatto nel periodo della emergenza sanitaria e quanto nel Laboratorio - così come negli altri reparti ospedalieri - si stia ancora facendo per studiare, monitorare e arginare la malattia pandemica".

Spera ha spiegato che "la prova organizzata dall'Iss ha coinvolto 44 laboratori individuati dall'Istituto su tutto il territorio italiano per valutare gli standard qualitativi dei dati di sequenziamento e i relativi tempi di esecuzione, con l'obiettivo di promuovere il miglioramento nell'esecuzione delle prove e garantire la comparabilità dei risultati di sequenziamento ottenuti".

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, si è congratulato con il San Carlo: "Il risultato ottenuto dal Laboratorio di Potenza che, insieme a soli altri sette laboratori ha ottenuto il massimo del punteggio, è ulteriore motivo di orgoglio per tutti i lucani. Dobbiamo investire in personale - lo stiamo facendo con i concorsi unici regionali - e strutture, per recuperare il gap accumulato nei decenni scorsi e anche rilanciare le attività ospedaliere sotto il segno dell'innovazione e della qualità. Una necessità quanto mai prioritaria - ha concluso Bardi - dato che la pandemia ha rallentato l'erogazione di tante prestazioni". (ANSA).