Pallavolo: presentato a Potenza il Beach volley golden gala

(ANSA) - POTENZA, 19 AGO - Si svolgerà a Potenza, dal 24 al 26 agosto, la prima edizione del Beach volley golden gala 2021, il torneo dedicato ad atleti professionisti della pallavolo su sabbia, che si sfideranno sul campo allestito in piazza Don Bosco: la manifestazione è stata presentata in un incontro con i giornalisti, stamani, a Potenza.

All'incontro hanno partecipato il presidente della PM Volley Potenza, Michele Ligrani, il direttore generale dell'Apt, Antonio Nicoletti, l'assessore allo sport del Comune di Potenza, Patrizia Guma, il presidente del comitato regionale Coni Basilicata, Leopoldo Desiderio, ed il presidente del comitato regionale Fipav Basilicata, Enzo Santomassimo.

Al Beach volley golden gala - hanno spiegato gli organizzatori - si sfideranno otto coppie di atleti, quattro maschili e quattro femminili, di caratura nazionale e internazionale, che attualmente sono impegnati in una tappa del campionato nazionale di beach volley. Le gare si svolgeranno la mattina ed il pomeriggio del 24 agosto con le finali il 25.

