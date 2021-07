Salute: l'Inail potrà investire su terme Latronico e Rapolla

(ANSA) - POTENZA, 30 LUG - L'Inail "per la prima volta" potrà investire sui centri termali di Latronico e Rapolla (Potenza); la proposta è stata approvata dalla conferenza Stato-Regioni su indicazione del dipartimento politiche della persona della Regione Basilicata e su iniziativa del gruppo tecnico assistenza territoriale della commissione salute.

L'impiego economico che l'Inail farà sui due centri termali lucani, è scritto in una nota, riguarderanno "investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale, con esclusivo riferimento alle aree che presentano significative condizioni di crisi economico-industriale".

L'assessore alla salute della Regione Basilicata, Rocco Leone, ha definito la notizia "un importante risultato ottenuto per le aree termali della regione, un'occasione per il loro rilancio, che grazie anche al contesto naturalistico in cui si trovano, rappresenta una vera e propria opportunità per fare del turismo termale e sanitario un vero e proprio obiettivo strategico per lo sviluppo della Basilicata". (ANSA).