Sindaco di Potenza: "Medico di base a Bucaletto"

(ANSA) - POTENZA, 07 GIU - "Abbiamo garantito il nostro impegno affinché si risolvesse la vicenda che riguarda i cittadini che abitano nella zona di Bucaletto, a Potenza, e la Regione, di concerto con l'Asp si sta adoperando affinché si possa giungere alla soluzione del problema", di un medico di base nel quartiere del capoluogo lucano.

Così, in una nota, il sindaco Mario Guarente, "il quale ha poi spiegato che "abbiamo a cuore la salute dei nostri concittadini e, evitando ogni strumentalizzazione, sbagliata anche nei tempi, come mi è capitato di vedere, continueremo a operare concretamente per il bene comune, in accordo con i cittadini interessati e con le associazioni, con i quali abbiamo avuto interlocuzioni verbali sul tema". (ANSA).