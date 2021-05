A Matera rapina in un negozio di ferramenta

(ANSA) - MATERA, 27 MAG - Un uomo - che ha agito a volto coperto e armato di un coltello - ha fatto nel pomeriggio una rapina in un negozio di ferramenta, nella zona nord di Matera, in via Gravina. L'uomo ha minacciato la proprietaria, si è fatto consegnare l'incasso di circa 300 euro e poi è fuggito a piedi.

Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Matera. (ANSA).