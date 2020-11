Atti vandalici a Halloween, a Matera denunciati 21 minorenni

(ANSA) - MATERA, 03 NOV - Nella notte di Halloween, nella zona Aquarium di Matera, hanno danneggiato automobili in sosta e incendiato quattro cassonetti della spazzatura: a vario titolo, la Polizia ha denunciato 21 ragazzini, tra i 14 e i 16 anni.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli atti vandalici sono stati commessi "in modo plateale e goliardico", senza alcun motivo di protesta politica o contro le restrizioni decise per contrastare la diffusione dell'epidemia da coronavirus. (ANSA).