Covid: in Basilicata due paesi dichiarati "zona rossa"

(ANSA) - POTENZA, 02 NOV - Da domani al 13 novembre, Irsina (Matera) e Genzano di Lucania (Potenza) - due paesi lucani con decine di contagiati - saranno "zone rosse": lo stabilisce un'ordinanza del presidente della Regione, Vito Bardi. I cittadini dei due comuni "non potranno allontanarsi dal rispettivi territori" e non sarà possibile entrare nei due comuni se non per rientrare nella propria casa.

L'ordinanza prevede la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e delle attività industriali e commerciali mentre sarà possibile la vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità. "Restano aperti le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie", ma garantendo "in ogni caso la distanza di sicurezza di un metro". (ANSA).