Calcio: Potenza esonera Mario Somma, in arrivo Capuano

(ANSA) - POTENZA, 02 NOV - Mario Somma non è più l'allenatore del Potenza (Serie C, girone C). Lo ha annunciato la società, ringraziando il tecnico per "impegno, serietà e correttezza professionali" dimostrate finora. Somma ha guidato il Potenza per sette partite: la squadra, che ieri, in casa, ha pareggiato (4-4) contro la Cavese, domenica prossima affronterà il trasferta la Turris.

Il nuovo allenatore del Potenza dovrebbe essere Ezio Capuano, che ieri ha assistito alla partita dei rossoblù lucani: il suo ingaggio dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore.

