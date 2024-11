Assemblea Anci, dialogo tra pubblico e privato su futuro Comuni

Entra nel vivo oggi, giovedì 21, la 41esima assemblea annuale dell’Anci al Lingotto Fiere di Torino. L'evento quest'anno si intitola "Facciamo l’Italia giorno per giorno" e vede la partecipazione di sindaci e amministratori locali, alte cariche istituzionali e aziende. Sono in programma numerosi incontri tematici su sostenibilità ed economia circolare, infrastrutture, welfare e salute, lavoro e accessibilità, digitalizzazione e personale PA, cultura, turismo e sviluppo urbano. Momenti di confronto e approfondimento che porteranno al centro del dibattito idee e soluzioni innovative per i Comuni italiani. In questo modo l'assemblea Anci si conferma non solo un luogo di confronto istituzionale, ma anche uno spazio di dialogo aperto tra pubblico e privato, dove condividere soluzioni e idee. Ad arricchire il dibattito saranno gli amministratori delegati e presidenti delle aziende A2A, Acea, Airbnb, Amazon, AWS, Autostrade per l’Italia, Cassa Depositi e Prestiti, City Green Light, Conai, Edison Next, Enel, Engie, Engineering, Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, Gruppo Maggioli, GSE, Iren, KPMG, Novo Nordisk, Safety21, Snam e Tim, in qualità di main partner dell’evento. La chiusura dell’Assemblea del Lingotto è prevista venerdì 22 con l’annuncio della città che ospiterà l’assemblea nel 2025.