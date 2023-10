Tajani: 'Il traforo del Monte Bianco resterà aperto a Natale'

"Affronteremo anche la grande questione del collegamento tra i due Paesi. Purtroppo c'è stato il problema della frana del Frejus, poi ci sono i lavori da fare nel traforo del Monte Bianco, ma noi vogliamo far sì che l'interscambio via gomma e ferro possa aumentare tra Italia e Francia. E' anche stato deciso poi di far sì che durante la stagione natalizia anche il traforo del Bianco rimanga aperto": lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in alcune dichiarazioni alla stampa accanto all'omologa francese Catherine Colonna per la prima riunione del Comitato di cooperazione frontaliera italo-francese a Torino.

Con la Francia "siamo impegnati per lavorare insieme per una de-escalation della situazione" in Medio Oriente "e impedire che il conflitto tra Israele e Hamas si allarghi ad altri Paesi - ha spiegato poi Tajani -. Quindi lavoriamo in perfetta sintonia parlando con tutti i nostri interlocutori al fine di poter compiere passi avanti per la pace. Abbiamo la comune visione del risultato che vogliamo raggiungere: due popoli e due Stati per garantire stabilità a una regione così complicata".

"E' necessario lavorare su una soluzione politica", ha sottolineato Colonna. "Conosciamo i parametri della soluzione alla questione palestinese: chiaramente il diritto di Israele di vivere in pace e in sicurezza e quello dei palestinesi a disporre del loro Stato. La soluzione a due Stati è la sola fattibile che permetterà di assicurare pace e sicurezza per i due popoli, non ci sarà pace e sicurezza se uno dei due popoli non trova il modo di rispettare l'altro", ha aggiunto.

"Non ci è stata comunicata alcuna data" sulla riapertura del Frejus, "ci auguriamo che facciano il più in fretta possibile, spero presto", ha detto Tajani in conferenza stampa dopo la riunione del Comitato di cooperazione frontaliera Italia-Francia con Catherine Colonna. "Ci auguriamo che da parte francese ci possa essere una accelerazione nella riapertura proprio per permettere un incremento del numero dei mezzi che passano tra Francia e Italia", ha aggiunto. "Ci auguriamo che si possa concludere in fretta il lavoro per permettere che sia di nuovo operativo il tunnel".

