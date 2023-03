Nuova Pescara: Trulli,Spoltore salotto per cultura e turismo

(ANSA) - SPOLTORE, 17 MAR - Il rapporto tra l'Università di Chieti Pescara e il Comune di Spoltore si va rafforzando con l'arrivo a breve termine di un protocollo di intesa con la facoltà di architettura per la valorizzazione del Centro Storico.

L'intenzione della Giunta Trulli è quella di far diventare il borgo antico come il salotto culturale della Nuova Grande Pescara: "E' quello che ho spiegato durante la lezione che ho tenuto agli studenti insieme alla professoressa Clara Verrazzo nei giorni scorsi - spiega il sindaco Chiara Trulli - il tema è quello del 'cultural eritage', ossia la nostra identità culturale. Si è trattato di un riepilogo di 10 anni di lavoro partiti con lo Spoltour, le iniziative che abbiamo esso in campo per rimarcare il binomio cultura-turismo che deve caratterizzare il ruolo di Spoltore nella futura Nuova Pescara".

Il modello proposto agli studenti ha ruotato intorno al metodo usato, ossia la creazione di una classe dirigente che poi ha contribuito alla rinascita della Pro Loco, e la relazione con le altre strutture del terzo settore spoltorese "I tour alla scoperta dei luoghi dei 5 borghi o la Spoltore sotterranea è intatti la testimonianza di un buon accordo tra pubblico e privato - prosegue la Trulli - perchè se c'è una cosa di cui siamo convinti e la cittadinanza stessa è consapevole, è che tutto ciò serve ad aumentare il senso di appartenenza". (ANSA).