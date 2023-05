Attacco hacker Asl, manager assente da Commissione Sanità

(ANSA) - L'AQUILA, 09 MAG - Il direttore generale della Asl provinciale dell'Aquila, Ferdinando Romano, non ha partecipato alla riunione della Commissione Sanità del Consiglio regionale d'Abruzzo prevista nel pomeriggio. La riunione era stata chiesta dal presidente Leonardo D'Addazio (Fdi) e dal consigliere Giorgio Fedele (M5s) (l'intervento in video) per fare il punto sull'emergenza che si è creata da circa una settimana nella Asl in seguito all'attacco hacker che ha messo fuori uso il sistema informatico causando disservizi e disagi nei servizi sanitari.

Romano ha inviato una nota al presidente della Commissione.

L'assenza sta provocando polemiche e scontri politici. Secondo quanto si è appreso, non ci sono novità sui tempi di risoluzione della grave problematica sulla quale sta indagando la magistratura, soprattutto alla luce della richiesta di riscatto da parte dei pirati informatici. (ANSA).