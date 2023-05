Attacco hacker Asl, Di Benedetto, delega a cliniche private

(ANSA) - L'AQUILA, 09 MAG - "Serve una task force finanziaria per delegare alle cliniche private ciò che il pubblico non è in grado di assicurare". Così il consigliere regionale abruzzese della civica 'Legnini presidente' Americo Di Benedetto, a margine della riunione della Commissione Sanità che sta esaminando l'emergenza determinatasi in seguito all'attacco hacker che ha messo fuori uso il sistema informatico. "In genere qualsiasi cosa accada, anche quelle più gravi, c'è sempre un momento di confronto - prosegue -. Capisco le difficoltà del momento, ma confronto è anche conforto e il manager avrebbe dovuto partecipare. A questo punto, però, un primo quesito non inquisitorio, ma conoscitivo: perché dopo 48 ore, come previsto dalla norma, non è stato ripristinato il sistema informatico.

Risulterebbe che i servizi sanitari non siano stati erogati con notevoli disagi per l'utenza. Se, come qualcuno afferma, la vicenda non si dovesse risolvere, ma dovesse durare ancora un mese, essendo una questione emergenziale, bisogna porre rimedio con una attività sanitaria straordinaria" conclude Di Benedetto.

