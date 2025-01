Numero chiuso e filtri, il piano contro invasione Roccaraso

Cento uomini e donne in campo tra forze dell'ordine e volontari di protezione civile, un numero chiuso di cento bus a targhe pari e due punti per il carico e scarico dei turisti per blindare il comprensorio. Il piano logistico per fronteggiare l'eventuale invasione bis a Roccaraso è stato messo a punto questa mattina nel corso di una riunione operativa che si è tenuta in Questura, all'Aquila.

Il luogo di carico e scarico dei bus turistici sarà posizionato sulla statale 17, a Roccaraso, nei pressi dell'istituto Alberghiero. Sarà inoltre allestito un'altra zona "filtro" sul territorio comunale di Castel di Sangro, al confine con il Molise. "E' l'unico punto possibile per blindare il comprensorio", afferma il presidente della provincia, Angelo Caruso. Alle 12 sono state chiuse le prenotazioni sul portale del sito di Roccaraso. "La riunione è stata convocata per decidere gli impieghi e le modalità del servizio. Comunque l'impiego sarà aumentato notevolmente rispetto alla scorsa settimana", dichiara il questore dell'Aquila, Enrico De Simone, che ha presieduto il vertice



