Cordoglio sindaca Perugia per studente universitario morto

La sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, esprime "cordoglio a nome di tutta l'amministrazione comunale per la morte di Andrea, lo studente universitario per cui erano in atto le ricerche".

"Non appena appreso della sua scomparsa nei giorni scorsi - dice Ferdinandi in una nota -, insieme a tutta la città abbiamo sperato fortemente che la vicenda si risolvesse in modo positivo e che una famiglia in pena potesse riabbracciare uno dei suoi figli. Al padre, alla madre, alla sorella e a tutti i parenti e amici di Andrea, giunga la vicinanza della comunità locale che lo aveva accolto e la mia personale. Desidero porgere le più sentite condoglianze del Comune di Perugia alla famiglia, con cui sono stata in stretto contatto in questo giorni difficili.

Oggi siamo rimasti davvero sgomenti per la notizia che non avremmo mai voluto ricevere. In attesa che le indagini facciano piena luce su questo dramma, ringrazio chi si è prodigato nel rintracciare Andrea".



