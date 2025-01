'Cittadinanza aumentata', progetto digitale di PagoPA e Abaq

Il linguaggio universale dell'arte come leva per sensibilizzare la cittadinanza sulle opportunità offerte dall'innovazione digitale, a partire da una più facile gestione dei servizi pubblici nella vita di tutti i giorni.

Nasce da qui la collaborazione tra PagoPA - la tech company pubblica incaricata di realizzare alcune delle principali piattaforme tecnologiche nazionali per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione italiana - e l'Accademia di Belle Arti L'Aquila (Abaq), volta alla realizzazione di un progetto artistico con finalità educative sul territorio che prenderà vita venerdì 31 gennaio e sabato primo febbraio in due luoghi simbolo del capoluogo abruzzese.

A partire dalle ore 18, nelle due serate di venerdì e sabato, il Duomo dell'Aquila e il Palazzetto dei Nobili saranno teatro di due opere di video-mapping a cura di Abaq dal titolo 'Il futuro prende forma'. Le due installazioni artistiche animeranno le facciate del Duomo e del Palazzetto con immagini, giochi di luce e suggestioni visive in stile contemporaneo, per incuriosire il pubblico sul valore aggiunto del digitale come alleato delle persone nel semplificare e velocizzare molti aspetti della nostra quotidianità.

Un digitale umano che, come spiegano i promotori, è al centro del mandato istituzionale di PagoPA e delle sue soluzioni tecnologiche tra cui Io, l'app dei servizi pubblici, rendendo concreti i concetti a cui si sono ispirati gli studenti dell'Accademia per l'ideazione dei due video: la visione di "cittadinanza aumentata", dove i servizi sono disegnati intorno al cittadino e ai suoi bisogni, e questi può interfacciarsi con centinaia di Pubbliche amministrazioni locali e centrali in pochi clic, superando le complessità burocratiche; il digitale come sinonimo di libertà, con le tecnologie e i servizi che permettono alle persone di riappropriarsi del proprio tempo e comunicare in tempo reale, senza più lunghe file agli sportelli.

Ciascuna opera sarà accompagnata da un totem, con un Qr Code che inviterà ad approfondire online i servizi digitali di PagoPA, comprenderne il funzionamento e imparare ad apprezzarne i benefici.

"La collaborazione costante con i territori e l'impegno per la diffusione di una cultura dell'innovazione digitale presso i cittadini - ha spiegato l'Amministratore Unico di PagoPA, Alessandro Moricca - ci hanno portato a promuovere questo progetto, puntando sul connubio tra arte e tecnologia. Si tratta di un'iniziativa pilota, che abbiamo scelto di realizzare per la prima volta all'Aquila in virtù del forte valore simbolico della città e dell'elevato potenziale di sviluppo che il digitale può offrire alle amministrazioni locali a beneficio di tutta la comunità. Tramite questa esperienza artistica nelle piazze, là dove si incontrano cittadini di ogni tipo e età, con diversi livelli di alfabetizzazione digitale - ha aggiunto - ci auguriamo di poter creare nuova consapevolezza e competenze per innescare un processo di innovazione virtuoso e inclusivo per la città e i suoi abitanti".



