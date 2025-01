Debate all'Acerbo di Pescara, coinvolti 30 studenti

Sotto la guida del formatore internazionale Joshua Varughese, si è conclusa la seconda edizione della Hubruzzo Debate Academy, promossa dalla Fondazione Hubruzzo con la Società Nazionale Debate Italia - Sezione Abruzzo, all'Istituto "Tito Acerbo" di Pescara.

L'iniziativa, interamente svoltasi in lingua inglese, ha coinvolto 30 studenti, 10 docenti-coach e 5 membri della Fondazione e della Società Nazionale Debate Italia. Al centro del dibattito, la mozione sullo spopolamento e declino demografico delle aree interne abruzzesi dal titolo: "I paesi che affrontano un inverno demografico dovrebbero dare priorità all'aumento della popolazione (aumentando l'immigrazione e i tassi di natalità) piuttosto che all'adattamento delle loro economie (cambiando i sistemi di produzione e di assistenza e ricollocando i lavoratori)." Durante l'Academy, gli studenti hanno potuto misurarsi con tecniche di oratoria, confutazione e strategia dialettica di alto profilo, sotto la guida del formatore internazionale Joshua Varughese, che ha elogiato la qualità dei contenuti e la passione dei partecipanti. Joshua Varughese, riconosciuto formatore e giudice a livello internazionale, ha guidato workshop e sessioni di confronto, evidenziando l'ottimo livello di preparazione mostrato dai ragazzi. La passione e la curiosità emerse durante l'Academy confermano la vitalità del movimento del debate in Abruzzo, candidando la regione come polo di eccellenza per la formazione retorica. Sergio Galbiati, presidente della Fondazione Hubruzzo: "Abbiamo assistito a una straordinaria prova di come il debate possa stimolare visione strategica e leadership giovanile. Siamo pronti a capitalizzare queste energie per dare nuovo slancio all'Abruzzo." Raimondo Castellucci, Direttore della Fondazione Hubruzzo: "Il collegamento diretto con il Progetto NEO, abitare la Valle Subequana, ha reso i nostri studenti protagonisti non solo di un esercizio retorico, ma di un percorso concreto di sviluppo territoriale."



